Incredibil! Adevarul a iesit la iveala. Secretele unei foste infirmiere din orfelinat vor soca o tara intreaga. Nimeni nu ar avea curaj sa discute despre asta

Lacramioara Loghin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O ieseanca in varsta de 63 de ani a acceptat sa vorbeasca despre anii in care a fost infirmiera intr-un orfelinat • Durerea si regretele i se citesc pe chip • Din acea perioada isi aduce aminte numai de durere si lacrimi • A intalnit multi copii frumosi, cu suflet bun, care nu meritau sa treaca prin atatea clipe de cosmar • Daca ar putea da timpul inapoi, ar incerca sa faca mai mult bine in jurul ei si sa-i ajute mai mult pe copiii care aveau nevoie de dragoste si intelegere • Copiii erau mereu insetati, infometati si batuti, uneori chiar fara un motiv real O casa mica si neingrijita, cu un acoperis gata sa cada, reprezentau adapostul a cincizeci de suflete. Era locul ...