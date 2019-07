Incredibil! Ana Maria Prodan ii da un pumn in gura lui Dan Alexa - VIDEO

Alexa Prodan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene socante surprinse in parcarea arenei din Giurgiu, dupa meciul Astra Giurgiu - FC Botosani, incheiat 2-2. Anamaria Prodan i-a dat un pumn in gura antrenorului Astrei, Dan Alexa. Jurnalistii prezenti la fata locului sustin ca Ana Maria Prodan s-a enervat pentru ca Alexa era asteptat de o alta femeie in parcare. Desi este casatorita cu antrenorul Laurentiu Reghecampf, presa a speculat ca Anamaria Prodan are o relatie extraconjugala cu Dan Alexa. Anamaria Prodan a facut marturisiri din mariajul ei cu Laurentiu Reghecampf Desi a negat vehement, declarand la vremea respectiva: „Astea au aparut de cand m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul ca Dan a divortat, cum au divortat multi juca ...