Incredibil, ce ascundea sotia lui Pepe sub haine! Raluca este o adevarata bomba sexy in costum de baie! Paparazzii au incremenit cand au vazut-o la plaja!

Canicula si Rusaliile au determinat foarte multi romani sa ia calea litoralului. Plajele au fost neincapatoare, iar la Mamaia si-au etalat trupurile bine lucrate la sala de fitness si multe dintre cele mai indragite vedete autohtone. Si nu putea trece neobsevat de paparazzii tocmai Pepe si zambetul lui inconfundabil. De data aceasta insa trebuie sa spunem ca artistul a fost eclipsat de sotia lui, o adevarata bomba sexy la malul marii.

Nu ne-am fi imaginat ca sub hainele smart casual pe care le poarta de obicei protagonista noastra se ascunde un trup de manechin! Si ce manechin!

Sotia lui Pepe, bomba sexy in costum de baie! Toti barbatii de pe plaja s-au uitat dupa ea!

Inalta, slaba, cu abdomenul plat si sanii proeminenti, acoperita doar de un costum de baie provocator, Raluca i-a vrajit pur si simplu pe barbatii de pe plaja.

Mandru, Pepe se mai aseza din cand in cand langa sotia lui, sa le aduca aminte tuturor privitorilor ca frumoasa bruneta este "luata".

Pepe si Raluca sunt impreuna de opt ani!

Pepe si Raluca au o casnicie de opt ani si o familie frumoasa, alaturi de cele doua fetite. Artistul spune mereu ca a reusit sa isi gaseasca linistea sufleteasca langa frumoasa bruneta. Invitat la WOWBiz, el a povestit cum s-a indragostit de sotia lui si a vorbit despre ziua in care a intalnit-o prima oara.

"Eram la un concert intr-un restaurant pe care il avea tatal meu. Inainte sa intru pe scena am vazut-o. Era imbracata in rosu. Am trecut-o in telefon "Raluca Scufita Rosie" si mult timp a ramas asa la mine in telefon. Cred ca si acum o am... Nu, glumesc, si-a schimbat numarul. Acum e "Sotia". M-am uitat in ochii ei cand cantam, iar ea a plecat exact cand eu cantam. Ca in Cenusareasa. Apoi am incercat sa fac rost de numarul ei de telefon.

Cand am sunat-o mi-a recunoscut vocea. Ea era cuminte. Dupa prima intalnire a ramas ca o sa fim prieteni foarte buni. A iesit cu mine cu conditia sa isi plateasca ea cafeaua. Si i-am zis "Daca tot o platesti pe a ta, plateste-o si pe-a mea, ca sa pot sa platesc eu data viitoare", a povestit cantaretul.

