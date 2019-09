Incredibil, ce i-a reprosat Bianca lui Victor la un an de la despartire! ”Nu puteai sa mergi nici pana in parcare”

bianca si victor

Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au despartit in urma cu un an! ”Drumurile noastre nu mai coincid si, de comun acord, am decis ca fiecare sa mearga pe calea lui. Am ramas prieteni si ne vom ajuta, mai ales ca avem un copil impreuna, care are nevoie si de mama si de tata”, a declarat diva la vremea respectiva!

Bianca Dragusanu l-a dat de gol pe Victor Slav!”Statea mai mult decat mine sa se aranjeze la oglinda”

Cu toate acestea, mai exista momente, unele chiar savuroase pentru publicul larg, cand cele doua vedete se mai sicaneaza, asa de altfel cum a prezentat in premiera WOWbiz.ro in urma cu cateva zile, atunci cand femeia a spus, in gluma, ca vrea sa ”recalculeze pensia alimentara a micutei Sofia”, in timp ce Victor a venit si el cu o replica amuzanta...”cea mai mare calitate a ta este ca esti fosta mea nevasta”!

Mai mult, marti seara, in emisiunea ”Vulturii de noapte”, venita in calitate de invitata, Bianca l-a dat de gol pe Victor Slav in privinta timpului pe care il acorda partii estetice in perioada in care stateau in aceeasi casa. ”Va vine sa credeti, cand eram impreuna, Victor statea mai mult decat mine sa se aranjeze la oglinda. Si daca ploua, nu puteai sa mergi nici pana in parcare cu el fara umbrela. Isi strica parul! Spunea ca i se increteste motul de la ploaie”, a povestit razand frumoasa femeie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.