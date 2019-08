INCREDIBIL! Ce motive de suparare are Gheorghe Dinca

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca a facut scandal politistilor de la IPJ Olt! Se pare ca criminalul din Caracal e nemultumit ca primeste apa de la robinet care, ar fi spus el, se incalzeste pana ajunge in celula. Cat se afla in arest la IPJ Olt, Gheorghe Dinca nu are acces la o sursa de apa potabila si nici la televizor. Astfel, sta la atitudinea politistilor. DESCOPERIRE tulburatoare in "casa groazei". Un beci secret a fost gasit in casa lui Gheorghe Dinca Nu ar fi prima data cand Gheorghe Dinca este nemultumit de faptul ca primeste apa calda. In curtea lui, in timpul perchezitiilor, zilele trecute, Dinca le-ar fi reprosat politistilor acest lucru, potrivit unui post de televiziune. ...