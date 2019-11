INCREDIBIL ce pensie primește Ilie Nastase, fostul lider mondial din tenis: Poate plati o luna chiria la un apartament

Ilie Năstase a arătat în cadrul emisiunii lui Dan Capatos de la Antena 1, XTra Night Show, talonul său de pensie, în care se poate vedea câți bani primește fostul tenismen de la statul român, anunță gsp.ro.

Citește și: Klaus Iohannis a decorat-o astăzi- Cine este cea care are contracte în derulare cu ministerul și Cumpănașu .

Astfel, fostul lider ATP are o pensie de 1.445 lei, chiar dacă are gradul de general-maior, cu două stele, în retragere, din 2008.

Năstase a recurs la acest gest pentru a demonta criticile care susțineau că ar primi foarte mulți bani de la stat și că ar avea o pensie uriașă.

Citește și: Propunere-șoc din PNL: fiecare cetățean să depună o declarație de avere (secretar de stat la Justiție)

Ilie Năstase s-a aflat pe locul 1 ATP în 1972 și 1973, are 58 de titluri la simplu, printre care și US Open 1972 și Roland Garros 1973. Are în palmares și patru trofee în Turneul Campionilor (1971, 1972, 1973 și 1975).