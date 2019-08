INCREDIBIL Ce propunere fac parinții iubitului tinerei PLINE de SANGE din Galați, care a fost ignorata de Poliție

Rudele băiatului de 14 ani care a întreţinut relaţii sexuale cu fata găsită plină de sânge pe o stradă din Galaţi susţin că nici nu se poate pune problema ca tânăra ignorată de un echipaj de poliție să fi fost violată.

În casa unde s-au întâlnit cei doi adolescenţi mai erau prezenţi o verişoară a băiatului şi o altă rudă a acestuia, au stabilit procurorii, care au determinat că la mijloc nu a fost vorba de un viol.

Rudele tânărului de 14 ani, care ar fi iubitul fetei, vin cu o propunere șoc.

"A venit poliţia, am fost cu copilul la Parchet. Credeţi că dacă eram acasă se întâmpla aşa ceva? Băiatul vorbeşte cu ea de trei-patru luni. O iubeşte, s-a dus şi acum la ea la spital. Noi nu am ştiut. S-au culcat. El are 14 ani, copila la fel. Vă daţi seama, s-a întâmplat un caz nefericit. Ei se iubesc. Dacă familia fetei vrea, vă daţi seama că luăm fata, dacă ei vor să fie împreună. Acum ea e în plasament.

Dacă ne-o dau de acolo şi vor şi ai ei, noi facem logodna. Nu ştiu de ce a plecat plină de sânge, ce am auzit şi noi că ar fi avut menstruaţie şi s-a mai şi culcat copilul cu ea.

Medicul legist a contestat, nu a fost viol, a fost de comun acord. Au sărit gardul şi s-a dus la o casă a unui copil al meu care nu era acasă. Eu m-am însurat la 14 ani, asta-i legea ţigănească. Am vorbit şi cu bunica, vor vorbi şi cu părinţii, mama e şi ea închisă şi ei ar vrea să rămână copiii împreună", a spus bunicul băiatului de 14 ani, citat de monitoruldegalaţi.ro.