INCREDIBIL! Ce s-a intamplat cu o femeie insarcinata, aflata in moarte cerebrala

spital Brno google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie din Cehia a nascut la peste trei luni dupa ce fusese declarata in moarte cerebrala, a confirmat un reprezentant al spitalul din Brno, unde a avut loc nasterea, citat de DPA. Un purtator de cuvant al clinicii a descris nasterea drept "o minune fara precedent in lume". Bebelusul s-a nascut prin cezariana la jumatatea lunii august, cu o greutate de 2,1 kilograme, iar de la inceputul acestei saptamani se afla acasa, alaturi de tatal sau, a relatat postul public de televiziune CT. Ce este dispareunia: detalii despre actul sexual dureros Dupa nastere, mama sa a fost deconectata de la aparatele care o mentineau in viata. Tanara de 27 de ani a suferit o hemoragie cerebrala in ...