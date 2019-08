INCREDIBIL! Criminalul de la Sapoca a vrut sa le ceara magistratilor sa il lase in libertate

spital Sapoca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul de 38 de ani care a omorat cinci pacienti si a ranit alti opt la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din Buzau isi dorea sa fie lasat acasa. Barbatul lucra cu ziua acolo unde era chemat si traia cu mama lui. Oamenii spun ca nu era deloc violent, dar se mai certa cu mama lui cand consuma alcool. Barbatul de 38 de ani din localitatea Sageata, judetul Buzau, care a atacat cu un stativ pentru perfuzii, in noaptea de sambata spre duminica, 13 pacienti ai Spitalului de Psihiatrie Sapoca, era cunoscut in comuna drept un om muncitor, care nu a creat probleme. Acuze GRAVE facute de mama femeii ucise la Spitalul Sapoca: A primit spaga de la ala de azi-noapte si a dat-o pe ea ca pe un caine Desi are 38 de ani, ...