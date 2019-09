INCREDIBIL! Criminalul din Prahova si-a RECUNOSCUT fapta si a explicat gestul

ASASIN 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanarul de 21 de ani din Prahova, suspectul principal al crimei din Sotrile, si-a recunoscut fapta imediat dupa ce a fost prins. El urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova pentru a fi dispuse masuri. Surse judiciare au declarat ca tanarul de 21 de ani a fost prins, avand in vedere „psihologia criminalului” si anume ca autorul se intoarce la locul faptei. El ESTE presupusul ASASIN al fetei de 17 ani gasita cu gatul taiat - FOTO Suspectul principal in cazul crimei din Sotrile a fost descoperit langa locuinta in care este banuit ca omorat-o pe iubita sa, fiind ascuns in tufisuri. Nu a stat acolo tot timpul, ci s-a plimbat. Acesta a recunoscut fapta si spune ca a recurs l ...