INCREDIBIL Cum a ajuns sa arate Julian Assange: Pana și comentatorii CNN au fost UIMIȚI! SUA il acuza de conspirație, alaturi de Chelsea Manning - VIDEO

Julian Assange a fost arestat de poliția britanică, după 7 ani de găzduire în Ambasada Ecuadorului.El s-a opus arestării, așa cum se vede din imaginile de la fața locului, și i-a șocat chiar și pe analiști cu noua sa înfățișare. Departamentul american al Justiţiei îl acuză pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, de conspiraţie, împreună cu Chelsea Manning, în vederea accesări neautorizate a unor computere guvernamentale, relatează The Associated Press.

Această inculpare a fost anunţată joi, după ce Assange a fost arestat la Londra în legătură cu o cerere americană de extrădare, dar şi din cauză că a încălcat condiţiile eliberării sale pe cauţiune în Marea Britanie, în 2012, scrie news.ro.

Avocatul său a anunţat că Assange intenţionează să conteste orice acuzaţii formulate de către Statele Unite împotriva sa.

În actul de acuzare, Assange este acuzat că a ajutat-o pe Manning, un fost analist american în domeniul informaţiilor, să spargă o parolă care l-a ajutat pe Manning să acceseze computere ale Pentagonului.

Poliţia britanică a anunţat joi că l-a arestat pe Julian Assange şi în vederea unei extrădări în Statele Unite, pe lângă încălcarea condiţiilor eliberării sub cauţiune în Regatul Unit, relatează The Associated Press.

Scotland Yard precizează într-un comunicat că Assange a fost ”arestat de asemenea în numele autorităţilor din Statele Unite, la ora locală 10.53 (12.53, ora României), după aducerea sa la sediul central al Poliţiei din Londra. Acesta este un mandat de extrădare în baza Secţiunii 73 a Legii extrădării (Extradition Act)”.

Fondatorul WikiLeaks a primit azil politic în Ambasada Ecuadorului la Londra în 2012, după ce a fost eliberat pe cauţiune în timp ce era vizat de o cerere de extrădare în Suedia cu privire la acuzaţii de viol şi agresiuni sexuale.

Aceste acuzaţii au fost abandonate, însă Assange era vizat în continuare de un mandat de arestare cu privire la încălcarea condiţiilor eliberării.

Separat, Assange este vizat de ani de zile de Departamentul Justiţiei, în legătură cu rolul jucat de WikiLeaks în publicare a sute de mii de documente guvernamentale secrete.

Pe de altă parte, Guvernul ecuadorian a anunţat că, în cadrul deciziei sale de a-l expulza pe Julian Assange din Ambasada sa de la Londra, i-a retras cetăţenia ecuadoriană pe care i-a acordat-o anul trecut, într-o încercare eşuată de a pune capăt zgomotosului sejur al australianului în misiunea sa diplomatică.

Quito a acuzat susţinători ai WikiLeaks şi doi hackeri ruşi că au încercat să destabilizeze ţara.

Ministrul ecuadorian de Interne, Maria Paula Romo, a acuzat un colaborator apropiat al WikiLeaks de faptul că a efectuat, anul acesta, împreună cu fostul ministru ecuadorian de Externe, Ricardo Patino, vizite în mai multe ţări, între care Peru, Spania şi Venezuela, cu scopul de a încerca să submineze actualul Guvern.

Ea nu a dezvăluit identitatea acestui colaborator al WikiLeaks, însă a anunţat că numele acestuia şi al celor doi hackeri ruşi - care lucrează în Ecuador - urmează să fie dezvăluite autorităţilor judiciare.

MAY: ARESTAREA LUI ASSANGE ARATĂ CĂ NIMENI NU E MAI PRESUS DE LEGE

Premierul britanic Theresa May apreciază că arestarea lui Julian Asaange arată că ”nimeni nu e mai presus de lege”.

May a făcut această declaraţie în Camera Comunelor, după arestarea fondatorului WikiLeaks, care a fost târât afară din Ambasada Ecuadorului, în care s-a refugiat pentru a evita extrădarea.

Ecuadorul a anunţat că-i retrage statutul de azilant, evocând încălcări repetate ale unor convenţii internaţionale.

Assange urmează să compară joi în faţa justiţiei, la Westminster, în legătură cu acuzaţii cu privire la încălcarea eliberării sale pe cauţiune în 2012 şi extrădării sale în Statele Unite.

ANCHETĂ SUEDEZĂ?

Procurorul-şef suedez Ingrid Isgren a anunţat că autorităţile din ţara sa nu au putut să ”decidă pe baza informaţiilor disponibile” dacă o anchetă închisă cu privire la presupuse infracţiuni sexuale care-l vizează Assange poate fi redeschisă, în cazul în care acesta revine în Suedia până la expirarea prescrierii, în august 2020.

Justiţia suedeză a închis în 2017 o îndelungată anchetă cu privire la un presupus viol de care Assange a fost acuzat, apreciind că era imposibil să-l aresteze sau inculpe ”în viitorul previzibil” din cauza statutului său protejat în interiorul Ambasadei Ecuadorului la Londra.

Assange a fost arestat joi la ambasadă, în care a stat şapte ani.

