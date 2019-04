Incredibil cum putea sa arate Monica Gabor la 14 ani. Nu seamana deloc cu diva din prezent

Monica Gabor a ajuns sa aiba o viata de vis in America, acolo unde traieste pe picior mare si se iubeste cu un milionar chinez. Viata ei, insa, nu ar fi fost la fel daca nu-l cunostea pe Irinel Columbeanu, cel care a propulsat-o in lumea buna.

Acum, Monica Gabor este o femeie foarte frumoasa, care are mereu grija de felul in care arata. Anii care au trecut si-au pus bine amprenta asupra ei, in sensul bun, pentru ca Monica Gabor este o femeie de invidiat.

Nu la fel stateau lucrurile insa atunci cand era o adolescenta. Monica Gabor nu seamana deloc cu diva din prezent, iar stilul sau era unul aparte, specific cumva si vremurilor respective.

