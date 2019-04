Incredibil! Dezvaluiri de ultima ora! Un lider USR, acuza: Voturile sunt CUMPARATE

usr plus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alianta USR - PLUS este zguduita de un nou scandal! Dupa ce doi lideri s-au retras de pe lista pentru europarlamentare, ambii membri PLUS, e randul USR sa isi spele rufele murdare in public. Vicepresedintele Elek Levente, cel care a fost presedintele USR, dupa Nicusor Dan, a publicat, pe un forum intern, ce se intampla, de fapt, in interiorul Uniunii. Levente acuza ca ordinea de zi si documentele sunt prezentate cu foarte putin timp inainte de sedinta conducerii, iar „subiectele neconvenabile sunt deliberat puse pe ultimele locuri pentru a fi amanate la nesfarsit”. Levente, vicepresedintele ales cu cele mai multe voturi dintre colegii sai din USR, aminteste discutiile despre buget pe care ...