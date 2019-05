INCREDIBIL! Doua crime in decurs a 24 de ore la Galati

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 32 de ani a fost ucis in localitatea Mastacani din judetul Galati, in urma unui conflict spontan produs pe fondul consumului de alcool. Este cea de-a doua crima pe care o ancheteaza criminalistii galateni in decurs de 24 de ore, dupa cea inregistrata joi noapte pe o strada din oras, conform Mediafax. Crima a avut loc in noaptea de vineri spre sambata in localitatea Mastacani din judetul Galati. Primele informatii arata ca un barbat de 32 de ani a fost ucis in urma unui conflict spontan, produs pe fondul consumului de alcool. Suspectul, un tanar de 24 de ani, este audiat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Galati. Surse din randul anchetatorilor spun ca la fata locului inca se fac cercetari, criminalistii ...