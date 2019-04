Incredibil! Imagini de pe camerele de supraveghere! Momentul in care un recidivist din Iasi talhareste o minora - FOTO, VIDEO

Talharie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii ieseni au identificat un barbat, banuit de talharie. Acesta a fost retinut, pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore. Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un barbat, de 44 de ani, din comuna Probota, banuit de comiterea infractiunii de talharie. Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, la data de 11 aprilie, in timp ce s-ar fi aflat pe raza municipiului Iasi, acesta i-ar fi smuls din mana unei minore, un telefon mobil, cauzand un prejudiciu de 450 de lei. In baza probatoriului administrat in cauza, la data de 17 aprilie, barbatul a fost retinut de politisti, pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, fiind reintrodus in Arestul I.P.J. I ...