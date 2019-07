INCREDIBIL! Ingrid Mocanu a sunat la 112: Politia a venit dupa o ora, desi stiau adresa! 

Ingrid Mocanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocata Ingrid Mocanu a avut parte de o experienta neplacuta in fata DNA Constanta si a apelat la 112, fiind pusa in legatura cu politia. Avocata dezvaluie ca un echipaj de politie a venit abia dupa aproximativ o ora, desi acestia aveau adresa exacta. Motivul este unul incredibil, politistii nu aveau masini. „Suntem nebuni, oameni buni... e clar! Azi, in fata DNA Constanta asteptam sa fiu ridicata de pe trotuarul de vis a vis, cand, o femeie dusa cu pluta intra pe trotuar, unde asteptam, ma buseste cu masina si incepe sa ma injure si sa ma blagosloveasca... tot ea... ca i-am stat in cale in dorinta ei de a urca pe trotuarele patriei, probabil. Inregistrare AUDIO publicata de familia Alexandrei Ma ...