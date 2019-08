Incredibil! Jucator roman U21, discriminat in Ungaria: Cand am ales Romania, m-au trimis la echipa a doua 

U21 Adrian Rus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatorul echipei nationale U21, Adrian Rus, are posibilitatea de a juca atat pentru nationala Romaniei, cat si pentru nationala Ungariei. Cumparat recent de catre cei de la Mol Vidi, cei din Ungaria au pus presiune asupra jucatorului sa aleaga nationala mare a Ungariei, insa Rus a refuzat si a spus ca tara lui i-a cantat imnul Romaniei la Campionatul European. Selectionerul echipei nationale, Cozmin Contra, a dezvaluit ca in momentul in care Adrian Rus a primit telegrama de convocare la nationala Romaniei, cei de la Mol Vidi l-au trimis la echipa a doua. ”Rus a jucat doua meciuri ca titular la Mol Vidi, dar cand a primit convocarea la nationala Romaniei a fost trimis la echipa a doua, in Divizi ...