INCREDIBIL! Kelemen Hunor i-a cerut Vioricai Dancila sa trimita jandarmii la Valea Uzului

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit la Digi24 despre incidentele din Valea Uzului, de saptamana trecuta. El a povestit ca a vorbit cu ministrul de Interne, Carmen Dan, si i-a cerut sa trimita jandarmii in zona pentru a-i impiedica pe ultrasi sa ajunga acolo, potrivit digi24.ro. Intrebat care era pericolul in 6 iunie, ziua in care s-au petrecut incidentele, Kelemen Hunor a raspuns: „Am spus ca daca se inaugureaza o constructie ilegala, atunci se poate gasi o solutie corecta mult mai greu. E un spatiu sacru, un lucru inaugurat, cu preoti, e mult mai greu sa restabilesti ordinea. Asta este viata, stim". Kelemen Hunor a spus ca a vorbit saptamana trecuta si cu premierul Viorica Dancila ...