Incredibil! Lista demnitarilor ieseni care si-au burdusit conturile din scaunul de parlametar! Unii si-au ascuns averile de teama organelor de ancheta

• Detalii de-a dreptul incredibile despre o parte a celor care au ajuns printr-un concurs de imprejurari sa reprezinte judetul Iasi la cel mai inalt nivel • Alesii Iasului din Parlamentul Romaniei si-au etalat mai mult sau mai putin averile, in ciuda termenului limita impus de lege • Unii continua sa-si puna averea la adapost pe numele tatilor sau al surorilor, in timp ce altii scot din buzunar mosteniri fabuloase de pe urma altor rude Mai multi demnitari ai Iasului au ajuns sa faca la propriu misto de iesenii care le-au dat votul in urma cu trei ani. Parlamentarii continua sa-si tina ascunse averile, departe de ochii curiosilor, sa le treaca pe numele cui pot, numai sa nu fie luati ...