INCREDIBIL Meci de infarct in Premier League: golurile egalarii au fost marcate in minutele 90+4 și 90+5 de un fundaș!

Everton și Newcastle au disputat marți un meci cu final exploziv.

Everton a ratat dramatic victoria cu Newcastle, marți, încasând două goluri în ultimele două minute ale meciului contând pentru etapa cu numărul 24 din Premier League. Partida s-a încheiat cu o remiză, 2-2, grație reușitelor francezului Florian Lejeune, scrie Mediafax.

Everton părea să aibă victoria asigurată, după ce Moise Kean și Dominic Calvert-Lewin punctaseră pentru echipa lui Carlo Ancelotti în minutele 30, respectiv 54.

Newcastle a dat lovitura la chiar ultimele două faze ale meciului. Fundașul central Florian Lejeune, introdus pe teren în minutul 70, a reușit primele sale goluri la Newcastle, după două sezoane și jumătate, punctând în minutele 90+4 și 90+5.

Mai întâi, francezul a marcat spectaculos, de la marginea careului mic, în urma unei lovituri de colț. 90 de secunde mai târziu, Lejeune a înscris din nou, după o fază confuză în careu, soldată cu o reușită validată cu ajutorul tehnologiei liniei porții.

După meci, Carlo Ancelotti, antrenorul lui Everton, și-a adus aminte de un alt meci dramatic din cariera sa. În 2005, italianul o pregătea pe AC Milan și pierdea finala Ligii Campionilor contra lui Liverpool, după ce, la pauză, echipa sa conducea cu 3-0.

"Cred că astea sunt lucruri imprevizibile în fotbal. Până la primul gol al lor, nimeni nu s-ar fi așteptat la un egal, inclusiv eu. Am jucat bine, dar trebuie să acceptăm rezultatul. Uneori, în fotbal se pot întâmpla lucruri asupra cărora nu ai controlul. Băieții sunt foarte triști acum, dar le-am spus că am mai multă experiență decât ei. Le-am zis că am pierdut o finală de Liga Campionilor, după ce am condus cu 3-0. Deci, uneori se pot întâmpla astfel de lucruri", a declarat Ancelotti, citat de Independent.

În urma acestui rezultat, Everton și Newcastle au acumulat fiecare câte 30 de puncte, fiind vecine de clasament în Premier League, pe locul 12, respectiv 13.