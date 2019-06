Incredibil! Medic drogat prins de politistii rutieri in Constanta

medic drogat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un medic a dat dovada de inconstienta crasa. Barbatul s-a drogat si apoi s-a urcat la volan, punandu-si viata sa, dar si pe altor participanti la trafic in pericol. Politistii l-au prins si sanctionat in timpul unui control in Mamaia. Conversatia dintre barbat si omul legii a decurs astfel: "Il bagati in gura si trebuie sa ia saliva pana se face albastru. - Da, sa pun saliva? - Puneti saliva pe el. Luati de pe obraz, peste tot. Aparatul l-a dat de gol pe soferul din Bucuresti, un medic care a condus fara nicio grija, cu toate ca inainte de a se urca la volan consumase droguri. Nicolae Doru Cretu, subcomisar de politie in Constanta: „Aparatul a indicat o valoare pozitiva la consum de canabis ...