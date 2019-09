INCREDIBIL - Neymar iși platește prietenii cu SUME URIAȘE ca sa-l insoțeasca la petreceri

Neymar si-a angajat prieteni! Este dezvaluirea incredibila aparuta in tabloidul britanic The Sun. Englezii au aflat ca starul brazilian ii remunereaza pe "tovarasii" sai cu sume impresionante, scrie sport.ro.

Potrivit The Sun, Neymar are un grup de prieteni alaturi de care petrece si participa la evenimente in Europa, dar si in tara natala, Brazilia.

Sursa citata scrie ca prietenii lui Neymar primesc 10.000 lire sterline pe luna din partea fotbalistului care are un salariu de 37.000.000 euro pe an la PSG.

Grupul lui Neymar se numeste "Parcas", un jargon pentru "Tovarasi". Cei mai buni trei prieteni ai sai sunt Gil Cebola, Jota Amancio si Carlos Henrique, fiecare cu un rol bine definit in interiorul grupului.

The Sun scrie că cei trei locuiesc in vila lui Neymar din Bougival, dintr-un cartier al Parisului.

Daca Cebola a fost fotograful sef al lui Neymar si s-a ocupat de imaginea acestuia in mediul virtual, pe retelele sociale, Amancio este "principalul sfatuitor", scriu englezii. De cealalta parte, Henrique este "creierul" grupului si se ocupa inclusiv de lucruri ce tin de drepturile comerciale ale atacantului.

Neymar a jucat fotbal alaturi de Amancio la juniorii lui Santos, cei doi legand o prietenie stransa inca de atunci.

Eduardo Musa, fost director de marketing al lui Santos, a spus in presa braziliana ca anturajul actual ii dauneaza lui Neymar.

Acesta este de parere ca Neymar are parte de o influenta proasta, dovada si perioada slaba pe care a traversat-o in ultimul an.