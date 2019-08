Incredibil. O decizie a instantei creeaza un precedent periculos. Mii de ieseni risca sa ramana pe dinafara din cauza patronului unui ziar de scandal - VIDEO

Gabriel Gachi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Situatie incredibila in municipiul Iasi • O decizie a instantei de la Judecatoria Iasi poate crea un precedent periculos in ceea ce priveste repartizarea locuintelor sociale in municipiu • Primaria a cerut in instanta nulitatea unui contract incheiat cu Gabriel Gachi, patronul unui ziar de scandal, dupa ce acesta a ocupat abuziv un apartament ani la rand • Desi nu avea adresa pe municipiu, conditie esentiala pentru a ocupa o locuinta, judecatorii l-au lasat sa stea in continuare in apartament • Decizia este extrem de periculoasa si poate crea un adevarat cutremur in ceea ce priveste repartizarea locuintelor sociale Situatie absurda in municipiul Iasi. O decizie surprinza ...