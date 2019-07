INCREDIBIL! O femeie a pierdut trenul si a facut un gest socant pentru a-l opri - FOTO / VIDEO

tren google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie a incercat sa opreasca un tren de mare viteza sa plece din statie punandu-si piciorul in spatiul dintre tren si peron. Incidentul socant s-a petrecut in sudul Chinei. Femeia de 30 de ani, careia i se spune Wang, calatorea cu fratele ei si cu un prieten. Acestia au realizat ca pierd trenul, motiv pentru care tanara a facut tot posibilul pentru a-l tine pe loc, chiar daca asta a presupus sa-si puna viata in primejdie, potrivit DailyMail. A ajuns la spital dupa un accident rutier Dupa ce a trecut de bariere, femeia a fugit cat de repede a putut si a tipat la angajati pentru a deschide usile sa poata intra in tren. Cand acestia au incercat sa o ia de acolo, Wang si-a prins intentionat piciorul pentru ...