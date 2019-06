Incredibil! O garsoniera din Cluj a ajuns sa coste cat doua apartamente

garsoniera din cluj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O garsoniera din Cluj-Napoca se vinde pentru uluitoarea suma de 115.000 de euro. Valoarea ei este de aproape trei ori mai mare decat una din Bucuresti. Clujul ocupa primul loc in topul celor mai scumpe apartamente, depasind multe din orasele europene la acest capitol. Garsoniera are numai 29 de metri patrati. O garsoniera de 29 mp, in centrul Clujului, a fost scoasa la vanzare pentru 115.000 euro conform anuntului publicat pe un site de specialitate, arata ziardecluj.ro. EXCLUSIV: A fost gasita arma crimei! Detalii socante din spatele povestii care a dus la moartea agentului de paza si a mamei sale intr-un apartament din Iasi! „Va oferim spre vanzare apartament cu 1 camera in z ...