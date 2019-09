INCREDIBIL! Olandezul pedofil, trimis prima oara in Romania de o companie din domeniul IT

pedofil Olanda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joop Vissche, olandezul care a ucis-o pe micuta Adriana Fieraru, fetita de 11 ani din Gura Sutii, a fost in Romania si inainte de 2016. Pedofilul ar fi ajuns prima data in Romania in 2014, atunci cand a castigat, alaturi de un coleg de-al sau, un concurs in domeniul IT. Ce a declarat fosta logodnica a pedofilului olandez! A izbucnit in lacrimi: Nu, nu am vazut... Mai exact, o companie din domeniul IT care activa in Olanda a vrut sa isi schimbe logo-ul asa ca a organizat un concurs, care a fost castigat de Joop Visscher si un partener de-al sau. Cei doi au primit drept cadou o excursie in Romania, unde firma avea un sediu. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si ...