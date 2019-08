INCREDIBIL! Pacientii UCISI cu bestilitate la Psihiatrie erau SEDATI si NU au avut nicio sansa sa se apere

usa spital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apar informatii incredibile privind drama de la Spitalul Sapoca. Un barbat in sevraj etilic a ucis patru pacienti si a ranit alti noua, din care trei sunt in coma. Pacientii au fost victime sigure in mainile agresorului care a fost internat pe un salon cu paza normala. Mai mult, victimele ucise erau sedate, asa ca nu au avut cum sa se apere. Cum a fost prins CRIMINALUL de la Spitalul Sapoca, care a omorat mai multi pacienti Din informatiile de pana acum, barbatul a inceput prin a-si agresa colegii de salon, trei dintre acestia murind. Ulterior, barbatul a intrat intr-un alt salon, un salon de femei, si a atacat pacientele care se aflau acolo. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si ...