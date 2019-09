Incredibil! Peste 1000 de romani s-au inregistrat in prima zi pe situl Boosteroid.com

Platforma de jocuri in cloud boosteroid.com a fost lansata zilele trecute si a devenit instant preferata gamerilor din Romania. Practic cele mai populare jocuri precum Fortnite, Call of Duty, World of Tanks, World of Ships pot fi jucate acum de pe orice computer, chiar si Apple, contra unui abonament lunar de 9,99 euro. Platforma isi […]

