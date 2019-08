Incredibil! Politistii din Germania, catre hotelierii nemti: Romanii sunt hoti

politisti germania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Weekendul trecut a avut loc Festivalul Highfield, langa Leipzig. Hotelierii au primit o informare socanta de la politie, despre turistii romani. Ei aflau ca daca au oaspeti romani, ei sunt hoti, si sa informeze autoritatile. Politistii si-au motivat solicitarea printr-o banda de 20 de persoane care ar fi actionat ca hoti de buzunare, in anii trecuti. In 2016, respectivii 20 au fost arestati. Erich Mocanu, presedintele Liga+, transmite, printr-un comunicat de presa ca: Ligaplus se arata intrigata de demersurile Politiei din Sachen-Germania, efectiv discriminatorii la adresa cetatenilor romani in general, a comunitatiilor de romani din Germania in special. Reamintim Politiei german ...