INCREDIBIL! Primar declarat mort pentru a scapa de mai multe fapte penale

Primarul comunei botosanene Cristesti, Lucian Borfotina, a fost declarat decedat pentru a scapa de un dosar penal. Cu toate ca este viu, procurorul care instrumentat dosarul in care era anchetat edilul, l-a declarat pe acesta mort si a clasat dosarul. Detaliul a fost descoperit in momentul in care femeia care i-a facut mai multe plangeri penale s-a plans unui judecator ca ancheta penala treneaza. Editul era cercetat intr-un dosar penal pentru neglijenta in serviciu, mai multe abuzuri si falsuri. Acesta a fost reclamat de o fosta angajata a primariei.