INCREDIBIL! Principesa Margareta, gest fara precedent! Ce a facut aceasta la doar o luna dupa moartea Regelui Mihai

s604x0 Duda 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalista Marilena Rotaru, specializata in problemele Casei Regale a Romaniei, arata ca la doar o luna de la moartea Regelui Mihai, Custodele Coroanei, Margareta, a inlocuit Medalia Regelui Mihai I pentru Loialitate cu Medalia Regala pentru Loialitate. A trecut un an de la moartea celui care a fost Regele Mihai I. Mesajul Casei Regale ”La mai putin de o luna de la plecarea Regelui Mihai in eternitate, fiica lui i-a sters numele de pe medalia instituita de Regele Mihai in 10 Mai 2008. ”DECRET REGAL NOI, Margareta, Custodele Coroanei Romane, BOMBA! Cutremur in Casa Regala a Romaniei! Principele securist Radu Duda si principesa Margareta, denuntati la DNA! In virtutea atributiilor cu c ...