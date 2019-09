Incredibil! Romania suspenda 6 luni exporturile de citostatice

citostatice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca a emis un ordin si va notifica Comisia Europeana cu privire la decizia Romaniei de a interzice exporturile de citostatice pentru o perioada de 6 luni, in urma riscului ca pacientii bolnavi de cancer sa ramana fara medicamente. Pintea a zis ca exista risc de „discontinuitate” pentru 47 de citostatice in urmatoarele doua luni si pentru 65 de citostatice in urmatoarele trei luni. „Asta nu putem sa permitem sa se intample”, a zis ministrul Sanatatii. Pintea a indica ca detinatorii, producatorii si distribuitorii vor fi obligati sa asigure prioritar nevoile pacientilor din Romania. Daca ti-a placut articolul, ...