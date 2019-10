Incredibil! S-a aflat cine erau victimele carnagiului din Ialomita

Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata, in Ialomita, dupa ce soferul unui TIR a adormit la volan si a intrat intr-un microbuz plin cu navetisti. Victimele, majoritatea femei, au fost luate de acasa de microbuzul care trebuia sa le duca la locul de munca in Bucuresti, in aceasta sambata dimineata.

Potrivit unor rude ale victimelor, femeile aflate in microbuz se indreptau catre munca, toate fiind angajate ale lantului de magazine Mega Image din Bucuresti.

Din pacate, destinul a avut alte planuri, iar femeile nu au mai ajuns niciodata la munca. Zece persoane, intre care si soferul TIR-ului care a intrat in microbuz, si-au pierdut viata in mod tragic. In microbuz se aflau 16 persoane, iar noua dintre acestea si-au pierdut viata pe loc in urma impactului nimicitor, scrie observator.tv.

Autoturismele s-au facut praf si, atat TIR-ul, cat si microbuzul au ajuns pe camp in urma impactului. Alte patru victime au fost transportate de urgenta la spitalele Floreasca si Bagdasar Arseni, cu multe traumatisme si hemoragii interne.

Accidentul din aceasta dimineata din judetul Ialomita poate fi catalogat drept unul dintre cele mai grave petrecute in tara noastra in ultimii ani. Accidentul s-ar fi produs din vina soferului de TIR, care a intrat pe contrasens si s-a izbit puternic de microbuzul care ar fi circulat regulamentar. A fost activat Planul Rosu de Interventie si in total 17 oameni au fost implicati in accident.

