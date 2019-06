Incredibil! Si-a injunghiat sotul dintr-un motiv banal! Il privea in timp ce sangera

Lesley Bradbury google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lesley Bradbury, 50 de ani, l-a injunghiat pe iubitul ei, Gary Moore, intr-un acces de furie, dupa ce a descoperit ca barbatul i-a descarcat din masina cu care cei doi urmau sa plece in vacanta cateva din lucrurile pe care ea le impachetase. Decizie surprinzatoare in cazul pistolarului criminal care a ingrozit Romania! Nici asasinului nu i-a venit sa creada Ofiterii au gasit in casa cuplului mai multe haine pe care Lesley si le impachetase pentru vacanta in care urmau sa mearga. Aparand in fata instantei, avocatii femeii au spus ca aceasta a reactionat agresiv din cauza unei tulburari mintale care o face sa isi protejeze lucrurile „intr-un mod patologic”. Femeia a primit 12 luni de ...