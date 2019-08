INCREDIBIL! Un barbat din Iasi a fugarit, cu cutitul, mai multe persoane! Politistii l-au impuscat

cutitar cu cagula google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente incredibile petrecute in Navodari. Un iesean a fost impuscat de politisti. Tanarul in varsta de 25 de ani era inarmat si a inceput sa fuga, cu un cutit, dupa mai multe persoane. Oameni alergati de un cutitar cu o cagula pe fata, in Navodari. Doua femei si doi barbati au fost fugariti de un barbat inarmat pe strazile din Navodari. Din fericire, doi politisti care se aflau in zona au auzit strigatele de ajutor ale oamenilor. Dupa o urmarire ca-n filme, acestia au reusit sa-l prinda. In jurul orei 03.00, o patrula de ordine publica din cadrul Politiei orasului Navodari, in timp ce se afla in desfasurarea activitatilor de serviciu, pe strada Albinelor din orasul Navodari, a observat un grup ...