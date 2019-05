Incredibil! Un barbat din Vaslui si-a violat, ani la rand, fiicele! Era ''ajutat'' de un fost puscarias! Se intampla aproape in fiecare zi

Dorel Buhaescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene parca desprinse din film au avut loc in localitatea Feresti, judetul Vaslui. Un barbat de 51 de ani a fost protagonistul unui gest care a revoltat o tara intreaga. Dorel Buhaescu, un barbat in varsta de 51 de ani, a fost surprins cu pantalonii in vine, violandu-si patru fiice, trei dintre ele minore. Acesta nu era singur, ci insotit de concubinul uneia dintre fete, un fost puscarias condamnat in trecut pentru ca si-a violat mama. Cei doi au fost prinsi in fapt de unul dintre baietii lui Dorel Buhaescu, in varstã de 18 ani, care a spus Politiei tot ce s-a intamplat. Oamenii legii i-au retinut imediat pe cei doi violatori, iar sambata i-au prezentat in fata judecatorilor, care au dispu ...