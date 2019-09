Incredibil! Un roman a abandonat un PROIECTIL intr-o benzinarie din Italia

proiectil abandonat in Italia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Panica intr-un orasel din Italia, unde un roman de 56 de ani a abandonat o bomba de calibru 81 mm/3, inca activa. Incidentul s-a petrecut pe soseaua nationala 192, in Paternò, anunta stirileprotv.ro. In benzinarie se aflau managerul si cativa clienti. Una dintre persoane a reusit sa alerteze carabinierii, iar datorita interventiei lor prompte s-a evitat o tragedie. Barbatul de origine romana a fost incatusat si arestat de oamenii legii, potrivit lasiciliaweb.it. O ancheta a fost deschisa in acest caz pentru a intelege motivatia barbatului din spatele acestui gest. Actul sau nu este considerat a fi de natura terorista. Daca ti-a placut articolul, te asteptam s ...