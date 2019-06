INCREDIBIL! Un tanar din Iasi si-a facut o asigurare de viata uriasa. Suma pe care o plateste lunar este ametitoare

asigurari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • A crescut numarul iesenilor care isi fac asigurari de sanatate, de viata sau planuri de economisire pentru copii • Specialistii sustin ca, in ultimii 8 ani, numarul clientilor, mai ales tineri, a crescut cu 50 la suta • Cea mai mica suma platita pentru o asigurare este 60 de lei, iar cea mai mare este de minim 1.000 de euro, pe luna Tot mai multi ieseni isi asigura locuintele, diverse bunuri, isi fac asigurari de sanatate sau de viata. Numarul celor interesati de astfel de asigurari a crescut considerabil in Iasi. Potrivit brokerilor in asigurari, interesul tinerilor mai ales, a crescut in ultimii ani in domeniul asigurarilor. Acestia sunt dispusi sa plateasca lunar o anumita suma pentru a ...