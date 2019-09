INCREIBIL! Avocatii familiei Iorgulescu incearca sa paseze vina pe starea drumului

Mario Iorgulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mario Iorgulescu, fiul sefului Ligii Profesioniste de Fotbal, a ucis un barbat de 24 de ani, tatal a doi copii. Mario Iorgulescu gonea cu 240 km/h prin oras, avea o alcoolemie de 1.96 g/l alcool pur si consumase droguri. Cu toate acestea, avocatii incearca sa paseze vina, iar administratorii drumului pe care s-a petrecut accidentul vor fi chemati la audieri pentru ca marcajele rutiere nu ar fi fost amplasate in mod corespunzator. Mai concret, ar fi vorba despre un scuar nesemnalizat corespunzator, asta desi zona respectiva din Capitala este foarte bine luminata. Vesti PROASTE date de medici in cazul lui Mario Iorgulescu Semnul care exista acum la locul accidenteului nu exista in noaptea fatidica, a ...