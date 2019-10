Inculpatii din dosarul Belina se pregatesc pentru testul cu detectorul de minciuni

Secretarul de stat in Ministerul Dezvoltarii, Adrian Gadea, fost deputat PSD si fost presedinte al CJ Teleorman, urmeaza sa dea pe 5 noiembrie o declaratie de inculpat in Dosarul Belina. Adrian Gadea este acuzat de procurorii DNA in acest caz de abuz in serviciu si participatie improprie la abuz in serviciu.