Incununata de glorie la Wimbledon, Simona Halep s-a intors acasa: Urmatorul meu obiectiv major va fi obtinerea unei medalii la Jocurile Olimpice“

Mulțumesc pentru primirea călduroasă. De fiecare dată, mă întorc cu drag în România. Mulțumesc familiei, tuturor antrenorilor mei, echipei mele, Federației, celor care mă susțin, tuturor fanilor. În ultimii ani, au fost persoane care m-au ajutat mult, managerul meu, Virginia Ruzici, Darren Cahill, care m-a învățat să cred în mine, Ion Țiriac, mi-a dat mereu sfaturi bune. Serena Williams e cea mai bună jucătoare din toate timpurile. Mă voi odihni câteva zile, mă voi bucura de acest trofeu, după care o voi lua de la capăt. În fiecare turneu, îmi doresc să obțin maximul. Toate felicitările pe care le-am primit au fost frumoase. Am dormit foarte bine înaintea finalei de la Wimbledon, având experiența de anul trecut, când am câștigat la Roland Garros. La balul campionilor, nu am dansat, Novak Djokovic era foarte obosit și nu m-a invitat. Visul meu a devenit realitate, având în vedere că în România nu avem teren de iarbă, ca la Wimbledon. În finală, am fost destul de lucidă, clară. Au fost meciul și ziua perfecte. Nu a fost ușor. Am stat concentrată pe tactica mea și a fost foarte bine. Sunt onorată de Steaua României pe care mi-o va oferi domnul președinte Klaus Iohannis. Următorul meu obiectiv major e o medalie la Jocurile Olimpice. Mi-aș dori bineînțeles aurul, dar nu va fi ușor. Voi juca la toate probele, ca să am o șansă în plus să urc pe podium. Voi pune trofeul de la Wimbledon alături de cel de la Roland Garros și de cele de la Madrid. A fost un moment unic să joc în fața familiei regale și am fost emoționată, a declarat Simoma Halep.