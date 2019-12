Incurcatele ite din spatele nenorocirii de la Floreasca. Cine e seful?

Accidente se intampla peste tot in lume. Si pe sosele. Si in salile de operatie. Si in bucatarii. Si in cluburi. Si nimeni nu e scutit de riscul sa fie victima unui accident sau sa il comita. Dar una este sa comiti un accident, alta e sa fugi de la locul accidentului sau sa fii baut ori cu franele masinii defecte. Cam asta cred ca face diferenta intre un simplu accident tragic si povestea de la Spitalul Floreasca.