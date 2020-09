Independentul de la sectorul 6, Mihai Daneș, se proclama adevaratul candidat al USR-iștilor

Candidatul independent la Primăria Sectorului 6, profesorul Mihai Daneș, face apel la votanții USR din sector să nu-și uite principiile și valorile pe care le-au promovat atunci când partidul era condus de Nicușor Dan și să voteze în consecință la sectorul 6. Mihai Daneș este profesor universitar și a fost unul dintre fondatorii USB-USR. El […] The post Independentul de la sectorul 6, Mihai Daneș, se proclamă adevăratul candidat al USR-iștilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.