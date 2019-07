India a lansat in spatiu misiunea lunara Chandrayaan-2

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); India a lansat astazi in spatiu misiunea lunara Chandrayaan-2, care urmeaza sa depuna la 6 septembrie un aparat pe satelitul natural al Pamantului - ceea ce ar urma sa o transforme in a patra tara din lume care detine aceasta tehnologie, relateaza AFP. O racheta de tip GSLV-MkIII, cel mai puternic lansator al Agentiei Spatiale Indiene ISRO, a decolat la ora locala 14.43 (12.13, ora Romaniei) de la poligonul de tragere Sriharikota, in sud-estul Indiei, au constatat jurnalisti AFP prezenti la fata locului. Expeditia are ca scop sa depuna un aparat de aterizat si un robot mobil in apropiere de polul sud al Lunei, situata la aproximativ 384.000 de kilometri de Terra, si sa plaseze o sonda pe o orbita lunara. In cazul in care misiunea ...