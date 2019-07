India lanseaza a doua misiune lunara, Chandrayaan-2

India a lansat luni în spaţiu misiunea lunară Chandrayaan-2, care urmează să depună la 6 septembrie un aparat pe satelitul natural al Pământului - ceea ce ar urma să p transforme în a patra ţară din lume care deţine această tehnologie, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); O rachetă de tip GSLV-MkIII, cel mai puternic lansator al Agenţiei Spaţiale Indiene ISRO, a decolat la ora locală 14.43 (12.13, ora României) de la poligonul de tragere Sriharikota, în sud-estul Indiei, au constatat jurnalişti AFP prezenţi la faţa locului. India’s space agency @isro has successfully launched their second Moon mission, Chandrayaan-2. https://t.co/ynSOVQggdW (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); — Twitter Moments (@TwitterMoments) July 22, 2019 Zborul - fără echipaj- se desfăşura imediat conform previziunilor. Expediţia are ca scop să depună un aparat de aterizat şi un robot mobil în apropiere de polul sud al Lunei, situată la aproximativ 384.000 de kilometri de Terra, şi să plaseze o sondă pe o orbită lunară. În cazul în care misiunea este încununată de succes, India va devenit a patra ţară care reuşeşte să depună un aparat pe solul selenar, după Uniunea Sovietică, Statele Unite şi China. O sondă israeliană a ratat aselenizarea, în aprilie, şi s-a prăbuşit. Chandrayaan-2 (”Carul lunar” în hindi) urma să fie lansat iniţial la 15 iulie, însă autorităţile au oprit numărătoare inversă cu 56 de minute şi 24 de secunde înainte de decolare, din cauza unei ”probleme tehnice” pe care ISRO nu a detaliat-o în mod oficial. Potrivit presei locale, era vorba despre o scurgere dintr-o butelie de ...