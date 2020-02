'Indiana Jones' a ramas FARA REGIZOR - Cine va lua locul celebrului Steven Speilberg

Steven Spielberg a renunţat să regizeze următorul film „Indiana Jones”, iar locul lui este posibil să fie preluat de James Mangold, care se află în negocieri, informează Variety, citată de news.ro.

După ce dezvoltarea proiectului a durat mai mult decât era prevăzut, Spielberg a renunţat la regia „Indiana Jones 5” pentru prima dată în istoria de 39 de ani a francizei.

James Mangold („Ford v Ferrari”) este în negocieri. El a mai fost în această situaţie când a preluat „Logan” (2017), care i-a adus o nominalziare la Oscar pentru scenariu.

Citeşte şi: ICCJ stabileşte termen de două luni în procesul lui Mircea şi Vlad Cosma, în care trebuie să stabilească definitiv unde se va rejudeca dosarul

Steven Spielberg, care se află în postproducţie cu „West Side Story”, va rămâne producător al „Indiana Jones 5”, iar potrivit unor surse decizia de a renunţa la postul de regizor îi aparţine în totalitate.

Actorul Harrison Ford rămâne ataşat proiectului. Recent, el a precizat că va începe filmările la finalul lunii martie.

„Indiana Jones 5” a fost anunţat în 2016, cu Spielberg şi Ford în echipă. La acel moment, Disney anunţa că filmul va fi lansat pe 19 iulie 2019. A fost amânat pentru 10 iulie 2020, apoi din nou, pentru 9 iulie 2021.

Având în vedere modificările, este posibil să fie anunţată o nouă dată de lansare.

Franciza „Indiana Jones” a fost creată de George Lucas şi Steven Spielberg. Lucas s-a retras din noul proiect. Cel mai recent film din serie, „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” a fost lansat în 2008 şi a generat încasări de 790,6 milioane de dolari, la nivel global.