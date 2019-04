Indicele Nasdaq a sarit in aer și a atins un nivel record: Microsoft a depasit pragul de 1.000 de miliarde de dolari

Indicele Nasdaq (cu o puternică componenţă tehnologică) al Bursei de pe Wall Street a atins joi un nivel record, în timp ce capitalizarea bursieră a Microsoft a depăşit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, transmit Xinhua, Wall Street Journal şi Reuters, potrivit agerpres.ro.

Rezultatele financiare dezamăgitoare ale conglomeratului 3M au afectat evoluţia indicelui Dow Jones Industrial Average şi au limitat câştigurile indicelui Standard and Poor's 500.

În deschiderea şedinţei Bursei de la New York, indicele Nasdaq a atins nivelul record de 8.150,85 puncte, în timp ce Dow Jones Industrial Average a scăzut la 26.426,37 puncte, iar S&P 500 a urcat uşor, până la 2.928,99 puncte.

Capitalizarea bursieră a Microsoft a depăşit pentru prima dată pragul de 1.000 de miliarde de dolari, singurele companii care au reuşit până acum această performanţă fiind Apple şi Amazon.

Profitul trimestrial al Microsoft a depăşit estimările analiştilor de pe Wall Street, datorită creşterii solide pe segmentul de cloud, unde vânzările au ajuns la zeci de miliarde de dolari.

Acţiunile Microsoft au urcat cu 5,1% după publicarea rezultatelor, la 131,37 dolari. Anul acesta, titlurile Microsoft au crescut cu aproximativ 23%.

Veniturile trimestriale totale ale Microsoft au urcat cu 14% în primul trimestru din acest an, la 30,57 miliarde de dolari, depăşind estimările analiştilor, care se aşteptau la 29,84 miliarde de dolari. Profitul net a crescut în primele trei luni din 2019 la 8,81 miliarde de dolari, sau 1,15 dolari per titlu, de la 7,42 miliarde de dolari, sau 0,96 dolari pe acţiune în urmă cu un an.