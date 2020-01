Indicii bursieri americani au atins noi niveluri record dupa stabilirea acordului comercial parțial dintre Statele Unite și China

Indicii bursieri americani au atins noi niveluri record luni pe fondul optimismului că semnarea acordului comercial parțial dintre Statele Unite și China este iminentă și în așteptarea startului sezonului de raportare a rezultatelor financiare, transmite Reuters, potrivit Mediafax.

Titlurile Apple, Alphabet (Google), Facebook și ale altor companii din sectorul de tehnologie au impulsionat indicii principali către noile niveluri record.

Alphabet a câștigat luni 0,6% și era pe punctul de a atinge o valoarea de piață de 1.000 de miliarde de dolari. Apple și Microsoft sunt singurele companii care au atins o asemenea capitalizare.

Totodată, detensionarea situației din Orientul Mijlociu a contribuit săptămâna trecută la raliul din prezent și implicit la sentimentul pozitiv al investitorilor.

Investitorii sunt acum în expectativă pentru rezultatele financiare din trimestrul al patrulea ale marilor bănci, JP Morgan Chase & Co, Citigroup Inc și Wells Fargo & Co, care raportează cifre marți.

Analiștii se așteaptă însă ca profiturile companiilor din indicele S&P 500 să scadă cu 0,6%, al doilea trimestru consecutiv de declin.

Luni, indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 83,28 de puncte, un plus de 0,29%. Referința S&P 500 a câștigat 22,78 de puncte, în urcare cu 0,7%, în timp ce indicele sectorului tehnologic, NASDAQ, a urcat cu 95,07 puncte, plus 1,04%.

Ziua de marți a început pozitiv în piețele din Asia, majoritatea indicilor din regiune marcând creșteri.