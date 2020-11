Indicii de explozie intr-unul dintre saloanele ATI de la Piatra Neamț. Patru cadre medicale, ranite. Primarul: E un Colectiv!

Medicul rănit în incendiul de la ATI Piatra Neamț va fi transferat la București cu un avion militar. În noaptea de sâmbătă spre duminică, el va fi dus cu o autospecială SMURD la Iași de unde va fi luat de o aeronavă pentru a fi adus pe singurul loc disponibil pentru mari arși de la […] The post Indicii de explozie într-unul dintre saloanele ATI de la Piatra Neamț. Patru cadre medicale, rănite. Primarul: E un Colectiv! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.