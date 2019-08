Indignare in SUA in urma publicarii unei fotografii in care un barbat de culoare, Donald Neely, este escortat pe jos, cu o funie, de doi politisti calare din Houston; seful politiei, Vernon Hale, prezinta scuze

Şeful Poliţiei oraşului Houston din Texas a prezentat scuze, în urma indignării provocate de o fotografie în care sunt surprinşi doi agenţi de poliţie călare ce escortau un afroamerican, pe jos, legat cu funie, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Numeroşi navigatori pe Internet au fost şocaţi de această fotografie, care a devenit virală şi care evocă, în opinia lor, epoca detestată a linşajelor în America sclavagistă. Suspectul, Donald Neely, arestat în urma unei încălcări de proprietate, a fost încătuşat şi ar fi trebuit să fie condus la postul de poliţie într-un vehicul, însă erau disponibili doar agenţi din poliţia călare, a justificat luni seara şeful Poliţiei din Galveston, Vernon Hale. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Astfel, Donald Neely a fost escortat pe jos, ţinut cu o funie, între doi agenţi pe cai. Here's video of Donald Neely being led through Galveston streets by mounted officers. The scene has created quite to the uproar. https://t.co/pPEFG2eOSb #kprc2 #HouNews pic.twitter.com/WyAzZfCu45 — KPRC 2 Houston (@KPRC2) August 6, 2019 ”Chiar dacă este vorba despre o tehnică predată şi cea mai bună practică în anumite circumstanţe, consider că agenţii noştri au luat o decizie proastă”, a declarat şeful poliţiei într-un comunicat postat pe Facebook. Mulţi au cerut ca agenţii să fie sancţionaţi, eventuali daţi afară din poliţie, pentru că l-au supus pe Donald Nelly acestui tratament degradant, care aminteşte de sclavi înlănţuiţi, afroamericani linşaţi sau condamnaţi exhibaţi în mod voit pe drumuri publice. ”Suntem în 2019, nu în 1819”, denunţă J ...